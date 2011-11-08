Мэр Москвы Сергей Собянин отдал поручение восстановить сгоревший дом культуры "Октябрь". Такое заявление градоначальник сделал на совещании в префектуре Северо-Западного административного округа.



"Давайте восстановим его",- сказал Собянин, передает РИА Новости. По его словам, дом культуры должен находиться в том же микрорайоне, где был раньше. "Люди привыкли к этому месту", там было много кружков, отметил Собянин. На совещании префект СЗАО Виктор Дамурчиев напомнил, что здание сгоревшего ДК "Октябрь" простояло 75 лет. "Причиной пожара предположительно стало замыкание в электросети", - отметил Дамурчиев .