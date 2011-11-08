Собянин: Пятиэтажки будут сносить в Москве по программе

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе объезда Северо-Западного округа во вторник сообщил, что столичные власти намерены вести снос пятиэтажек по графику и реализовать всю программу до 2014 года.

Сергей Собянин посетил жилой дом-новостройку с отдельной двухуровневой подземной автостоянкой на Туристской улице. Дом уже введен в эксплуатацию, его площадь составляет 15 тысяч квадратных метров. Жители новостройки сообщили градоначальнику, что замечаний к строителям у них нет. Собянин отметил, что около дома есть некоторые проблемы с машиноместами, но пообещал жителям, что парковочное пространство во дворе будет расширяться.

Ранее мэр заявлял, что в городе осталось порядка 350 пятиэтажек сносимых серий. "Мы пятиэтажки будем продолжать сносить. Программу, которая была намечена, должны реализовать до 2014 года. Будем двигаться по графику", - пообещал глава города.

В настоящее время в Москве насчитывается около 400 кварталов, застроенных пятиэтажными домами различных серий. Каждый десятый дом в таком квартале относится к "сносимой серии", передает РИА Новости. Остальные "хрущевки" построены из кирпича или из более совершенных панелей. В 2011 году в Москве снесут 78 домов. Глава департамента жилищной политики и жилищного фонда столицы Николай Федосеев уточнил, что 45 из них — пятиэтажки. Весной Собянин говорил о сносе 90 домов в этом году.