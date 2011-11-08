Выплата по ОСАГО без вызова ГИБДД может вырасти в два раза. Внесенный в Госдуму законопроект позволит увеличить предельный размер выплаты по обязательному автострахованию по упрощенной схеме оформления убытка с 25 до 50 тысяч рублей.



Соответствующие изменения в закон предлагает внести глава комитета по финансовому рынку Владислав Резник.



Ожидается, что поправки позволят более оперативно разрешать споры между участниками ДТП, что положительно скажется на организации дорожного движения. Без участия ГИБДД сейчас оформить такие документы на месте можно лишь в ряде случаев, например, если вред причинен только имуществу или столкнулись не более двух автомобилей.