Путин: нам предстоит сделать инфраструктурный транспортный прорыв

Премьер-министр РФ Владимир Путин на конференции по развитию транспортной системы в Новосибирске сообщил, что в ближайшее время в России в два раза увеличится дорожное строительство.

По словам главы правительства, предстоит сделать инфраструктурный транспортный прорыв. Путин проинформировал, что до 2020 года только в строительство новых автомобильных дорог планируется привлечь до 0,5 триллиона рублей. Премьер-министр считает, надо активнее "использовать лизинг, выпуск облигационных займов под проекты, другие инвестмеханизмы".

Он рассказал, что в области дорожного хозяйства будут применяться конфессионные схемы и "контракты жизненного цикла". "Когда подрядчик экономически заинтересован не просто абы как построить объект, а сделать это по разумной цене и качественно, на 10-летия вперед", - пояснил он.

Путин выразил надежду, что уже в этом году будет принят законопроект, устанавливающий механизмы "контрактов жизненного цикла" и обратился к депутатам Госдумы ускорить эту работу, передает Вести.ру.



По мнению российского премьера, эти принципы позволят "выдавить с рынка временщиков и непрофессионалов, любителей "откатов" и "распилов". "И напротив, создать максимально благоприятные условия для добросовестного бизнеса", - убежден Путин.

Во вторник Владимир Путин открыл новую автотрассу - Северный обход - возле Новосибирска.

Путин заявил: "Строить будем по новым стандартам, с современными развязками, с увеличением пропускной способности". должна развиваться и придорожная инфраструктура: медицина, связь, объекты сервиса. Он напомнил, что так строится работа на трассе Чита - Хабаровск, там десятки населенных пунктов,благодаря дорожному строительству, подключены к связи, которой раньше вообще не было.