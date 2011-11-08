В Москве в метро переход между "Арбатской" и "Боровицкой" будет ограничен
8 ноября 2011, 14:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве переход между станциями "Арбатская" и "Боровицкая" метрополитена будет ограничен до начала декабря.
В справочной столичной подземки сообщили, что с 8 ноября в переходе между станциями "Арбатская" и "Боровицкая" один из четырех эскалаторов закрывается на ремонт. Будут работать два - один на подъем, другой на спуск.
Эскалатор встанет на ремонт в соответствии с плановым графиком замены оборудования. Ремонт продлится до 2 декабря, передает РИА Новости. Отметим, в переходах между станциями "Арбатская", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" в часы пик утром и вечером скапливается большое количество пассажиров. Это одни из самых загруженных станций московского метро.