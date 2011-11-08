В Москве переход между станциями "Арбатская" и "Боровицкая" метрополитена будет ограничен до начала декабря.

В справочной столичной подземки сообщили, что с 8 ноября в переходе между станциями "Арбатская" и "Боровицкая" один из четырех эскалаторов закрывается на ремонт. Будут работать два - один на подъем, другой на спуск.

Эскалатор встанет на ремонт в соответствии с плановым графиком замены оборудования. Ремонт продлится до 2 декабря, передает РИА Новости. Отметим, в переходах между станциями "Арбатская", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" в часы пик утром и вечером скапливается большое количество пассажиров. Это одни из самых загруженных станций московского метро.