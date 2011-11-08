На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на территории Приамурья сейчас действующих природных пожаров нет.

Как сообщили РИА "АмурПРЕСС" в КГУ "ДВ база авиационной охраны лесов", с начала пожароопасного сезона в крае возникло 433 лесных пожара, пройденная огнем общая площадь составляет 97856 га, в том числе на землях поселений 14 пожаров на площади 391 га. Еа особо охраняемых природных территориях произошло семь пожаров на площади 5767 га.