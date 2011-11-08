Вячеслав Шпорт провел инспекционную проверку аптек Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел инспекционную проверку аптек столицы Приамурья. Глава края поинтересовался у фармацевтов аптеки дальневосточного государственного медицинского университета стоимостью наиболее востребованных у населения препаратов, в том числе противовирусных.

Шпорт пообщался с покупателями лекарств и попросил дать оценку ситуации с ценами в разных аптеках города. Хабаровчане, отметив общую дороговизну лекарств, подчеркнули, что в аптеке медуниверситета цены ниже, чем в других аптеках, поэтому сюда ездят за необходимыми лекарствами даже из других районов.

В аптеке № 84 КГУП «Фармация» покупатели пожаловались Губернатору на завышенные в этой аптечной сети цены, отметив более высокую стоимость лекарств в государственых аптеках, чем в коммерческих.

Глава минздрава края Александр Витько пояснил, что государственная аптечная сеть несет гораздо большие затраты, чем обычная коммерческая аптека, в том числе, содержит убыточные аптечные пункты в отдаленных селах. Губернатор подчеркнул, что необходимо кардинально менять ситуацию, причем, в самое ближайшее время.