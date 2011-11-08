Власти Москвы обнародовали проект строительства Северо-Западной хорды (СХЕМА)

Москва отказывается от Четвертого кольца в пользу хорды. Проект строительства Северо-Западной хорды обнародоваои власти столицы. По данным Москомархитектуры, Северо-Западная хорда будет сформирована как магистральная улица общегородского значения, объединяющая территории Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного административных округов "в срединной и периферийных зонах" Москвы.

Согласно проекту, хорда пройдет от Сколковского шоссе по московским улицам Витебская, Кубинка, Боженко, Ярцевская, Крылатская, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Алабяна, Балтийская, Большая Академическая, 3-му Нижнелихоборскому проезду, далее - по участкам нового строительства вдоль Малого кольца МЖД до проезда Серебрякова с выходом на Ярославское шоссе у Северянинского путепровода, сообщает РБК. Общая протяженность хорды составит 29 км.



Строительство Северо-Западной хорды позволит уменьшить транспортную нагрузку на центр Москвы, снизить нагрузку МКАД и третьего транспортного кольца на северо-западе города, а также обеспечить диагональную связь между северо-восточными и юго-западными районами столицы.