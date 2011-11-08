В Якутии сотрудник республиканского МВД подозревается в вымогательстве

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Саха, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ - получение взятки с вымогательством в крупном размере, сообщает СК РФ

По версии следствия, 7 ноября сотрудник полиции, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, вымогал у директора предприятия взятку в сумме 150 тысяч рублей за совершение незаконных действий в виде вынесения незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки сообщения о преступлении.

Затем он лично получил от директора денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. После получения взятки оперуполномоченный был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.