Профсоюз сотрудников полиции Москвы раскритиковал упразднение понятых

Глава Координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин раскритиковал предложение президента РФ Дмитрия Медведева об упразднении института понятых. Глава государства после встречи с руководящим составом МВД РФ дал поручение до 1 декабря рассмотреть этот вопрос и вместо понятых использовать видеокамеры.

По словам Пашкина, уход от понятных в нашей российской ситуации – это просто беспредел, дальнейшее развитие беспредела именно правоохранительных органов, передает РСН.

«Это ещё один путь к тому, чтобы усилить беспредел правоохранительных органов, потому что понятой – свидетель того, что происходит и как происходит обыск или же изъятие каких-то документов, его всегда можно в суде допросить. А когда ты пришёл с видеокамерой в какую-то квартиру, например, обыскивать, то камеры же на 360 градусов нет. Всегда можно что-то где-то подсунуть, потом с камерой туда прийти и изъять», - пояснил глава Координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы.

По словам Пашкина, на Западе даже Абрамович правду говорит, а у нас заставляют и понятых врать, часто и своих понятных приводят. «Отмена института понятых пойдёт на пользу правоохранителям, но не народу, не закону. Закону на пользу это не пойдёт», – подчеркнул представитель полиции.