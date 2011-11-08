Медведев поручил рассмотреть вопрос об упразднении понятых до 1 декабря

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 декабря рассмотреть вопрос о замене института понятых при проведении отдельных следственных действий на фиксацию этих действий с использованием технических средств.

Соответствующее поручение глава государства дал после встречи с руководящим составом МВД. Вместо понятых планируется использовать видеокамеры. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос об уточнении процедуры доследственной проверки материалов.

Напомним, ранее глава государства, юрист по образованию, заявил, что институт понятых сложился, когда не было других способов фиксации доказательств.

Как сообщила пресс-служба Кремля, поручение дано администрации президента совместно с правительством и Генпрокуратурой.