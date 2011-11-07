В России экспертиза опровергла подлинность останков летчика Ковенцова

В России экспертиза опровергла подлинность останков летчика Александру Ковенцова, сбитого во время войны 2008 года в Южной Осетии. Источник в российских военно-дипломатических кругах сообщил, что Грузия уже провела экспертизу останков по просьбе России и под наблюдением Красного креста. Исследование осуществлялось дважды: "сначала по семи, а потом по пятнадцати параметрам".

В обоих случаях результаты экспертизы оказались отрицательными, передает Интерфакс.

Ранее источник РИА Новости в Минобороны сообщал, что Россия получила от Грузии материалы для экспертизы останков сбитого во время войны в Южной Осетии российского летчика.

Летчик Александр Ковенцов остается единственным российским военнослужащим, который до сих пор считается пропавшим без вести в ходе пятидневной российско-грузинской войны в Южной Осетии в августе 2008 года.

напомним, в 2009 году Грузия передала России семь фрагментов человеческих останков, которые могут иметь отношение к сбитому в Южной Осетии летчику бомбардировщика Ту-22. Во время выполнения боевого задания в августе 2008 года в небе над Южной Осетией самолет был сбит. Двое пилотов погибли сразу, один летчик пропал без вести. Один из членов экипажа был тяжело ранен.