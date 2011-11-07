В Москве полиция разогнала несогласованную акцию "Захвати Старую площадь". По словам координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, на акции собралось около 100 оппозиционеров. По данным политика, были задержаны 16 человек. В столичном управлении МВД сообщили о девяти задержанных.



Акция "Захвати Старую площадь" на Старой площади началась в 19:00 мск. В целом она повторяла проходящие по всему миру митинги в поддержку движения "Захвати Уолл-стрит". Многие участники акции пришли в масках Гая Фокса - исторического персонажа, ставшего символом борьбы за справедливость, передает Лента.ру.

Когда демонстранты направились к зданию ЦИКа, полиция начала задерживать людей в масках. Активисты стали доставать растяжки против нечестных выборов и социальной политики правительства. Акция "Захвати Старую площадь" была не согласована московскими властями в связи с тем, что участники якобы могли помешать движению пешеходов. Удальцов, неоднократно выступавший от лица организаторов митинга, не смог принять в нем участие. По словам оппозиционера, у дверей квартиры его поджидает полицейский, чтобы вручить повестку в суд.



Анонсируя акцию "Захвати Старую площадь", активисты объявили о намерении дойти до здания администрации президента. Селать этого им не удалось.