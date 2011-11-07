Тина Канделаки лично прокомментировала уход из программы «Нереальная политика»

Известная журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель Тина Канделаки прокомментировала сообщения об ее уходе из программы телеканала НТВ «Нереальная политика».

Канделаки рассказала «Аргументам недели», что программа «Нереальная политика» имеет большое значение для всего отечественного телевидения. «Она первая доказала, что проект, популярный в интернете, может быть популярен и на телевидении. Но у любой передачи есть свой срок жизни, и получается, что срок жизни «Нереальной политики» составил три года», - сказала телеведущая.

«Ощущение, что программа состоялась и уже вряд ли будет развиваться, пришло ко мне некоторое время назад. Примерно тогда же я сформулировала для себя, что гораздо интересней мне было бы заниматься проектом, где решения в области редактуры и выбора тем принимались бы мной единолично. Тем более, что технических возможностей для реализации своих идей у меня достаточно.

Андрей Колесников знал о моем решении. Я сообщила ему, что ухожу, еще 30 октября после того, как мы записали три программы. В распоряжении Андрея было достаточно времени, чтобы принять решение о будущем проекта: вести его самостоятельно или пригласить кого-нибудь мне на замену. Однако в пятницу вечером мне пришла от него смс, что последние выпуски были сняты с эфира, и Андрей принял решение закрыть программу.

Почему выпуски не вышли в эфир, мне неизвестно. Судя по всему, это решение было принято в связи с редакционной политикой руководства телеканала НТВ. В конце концов, это не первая и не последняя программа, которую снимают с эфира, и ничего удивительного в этом нет. Спорить с этим глупо» - отметила Тина Канделаки.