Проректор Полярной академии не виновен в покушении на беременную начальницу

Суд Петербурга в понедельник оправдал проректора Полярной академии, обвинявшегося в покушении на свою начальницу Кермен Басангову. Владимир Лукин считает себя пострадавшим от обвинения и требует реабилитации.

Городской суд Санкт-Петербурга оправдал 72-летнего проректора Государственной Полярной академии Владимира Лукина, которому инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 30, п.п. «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, из корыстных побуждений).

Присяжные вынесли ему оправдательный приговор на предыдущем заседании 25 октября.

7 ноября в суде проректору разъяснили порядок реабилитации.

Кермен Басангова оправдательного приговора Лукину не ожидала и заявила о намерении в ближайшее же время его обжаловать.

Обжаловать сегодняшний приговор намерено и гособвинение.

Напомним, весной прошлого года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий заказное убийство Кермен Басанговой было предотвращено.

Инсценировка убийства правоохранительными органами Басанговой произошла вечером 21 апреля 2010 года, после чего заказчики были задержаны.

Отец и сын Жаворонковы, заказавшие расправу над ректором Полярной академии, горсудом Петербурга в декабре прошлого года были признаны виновными в приготовлении к убийству Кермен Басанговой и приговорены к условному лишению свободы. Кроме того, осужденные должны будут выплатить Басанговой по 500 тысяч рублей.

Жаворонковы признали себя виновными и дали показания против проректора Полярной академии Владимира Лукина.