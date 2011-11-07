Глава администрации губернатора Санкт-Петербурга Михаил Осеевский, отставка которого была озвучена в понедельник на заседании комитета городского парламента по законодательству, будет работать в Министерстве экономического развития.

Осеевский займет должность первого заместителя главы ведомства Эльвиры Набиуллиной, и займется разработкой закона о федеральной контрактной системе, который должен придти на смену закону о госзакупках, сообщает Балтинфо.

Депутаты Законодательного собрания (ЗС) Санкт-Петербурга 9 ноября 2011г. обсудят новую кандидатуру на пост руководителя администрации губернатора города. Преемником Осеевского называют первого заместителя руководителя администрации губернатора Игоря Дивинского, назначенного на эту должность меньше месяца назад.

Напомним, Михаил Осеевский (1960г.р.) занимает пост вице-губернатора Петербурга с ноября 2003г. С июня 2010г. возглавляет администрацию губернатора города. С приходом к власти нынешнего губернатора Георгия Полтавченко полномочия Осеевского были сокращены. Так, пришедший из кремлевской администрации вице-губернатор Сергей Вязалов принял на себя часть его обязанностей, касающихся экономического развития города.