Нургалиев: в 2011 году раскрыто более миллиона преступлений

Сотрудники правоохранительных органов в России раскрыли в 2011 году уже более миллиона преступлений. Глава МВД РФ Рашид Нургалиев на встрече с ветеранами ведомства в понедельник уточнил, что почти четверть раскрытых правонарушений - тяжкие и особо тяжкие.

По славам министра, в текущем году полицейские установили свыше 10 тысяч подозреваемых в преступлениях, совершенных в составе преступных групп и сообществ.



Глава МВД Нургалиев также обратил внимание, что ведомство активно борется с коррупцией: "Значительные усилия направлены на борьбу с коррупцией. Выявлено почти 11 тысяч фактов взяточничества и почти 32 тысячи преступных посягательств против государственной власти и интересов госслужбы".