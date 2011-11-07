Полтавченко: больше никаких 13-х квартплат выставлять не будут

Губернатор северной столицы России Георгий Полтавченко в понедельник заверил петрбуржцев, что впредь коммунальные власти не будут начислять "13-ю квартплату" по итогам года с пересчетом стоимости услуг ЖКХ.

"Никаких 13-х квартплат выставлять не будут", - сказал глава Санкт-Петербурга.

Он добавил, что на федеральном уровне есть определенное негативное отношение к 13-й квартплате, и что жители могут не волноваться о ее начислении, сообщает Интерфакс-Северо-Запад.