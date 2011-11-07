Власти Китая придумали, как отговорить народ страны от поездок на Запад

Власти КНР для людей, которые хотят посетить Европу, но не могут себе этого позволить, построили своеобразный парк развлечений Florentia village. На площади в 5,5 га они разместили все основные итальянские достопримечательности.

Парк находится рядом с городом Тяньцзинь. Там есть и точная копия Колизея, и венецианские каналы с гондолами, и магазины, в которых можно купить итальянские товары.

У посетителей парка редставление об Италии может сложиться несколько необычное. Например, копия статуи Давида одета в синие джинсы, а единственным настоящим итальянцем является повар пиццерии, решивший остаться в Китае, однако местные жители относятся к этому спокойно, пишет RBC.

По различным оценкам, ежедневно в парк приезжают до 25 тысяч китайцев.