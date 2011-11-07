Городская электронная библиотека открылась в Хабаровске

Она стала первой муниципальной электронной библиотекой на Дальнем Востоке и шестой – в России. Во время церемонии, прошедшей в центральной городской детской библиотеке имени Гайдара, была организована прямая видеосвязь с Санкт-Петербургом. Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Александр Вершинин поздравил с этим знаменательным событием мэра дальневосточной столицы Александра Соколова и всех хабаровчан.

Как сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе администрации г. Хабаровска, в нынешнем году реализован первый этап единой городской электронной системы «Библиотека» - создано 40 рабочих мест для читателей в двух центральных городских библиотеках – детской имени Аркадия Гайдара и массовой имени Петра Комарова. Каждый хабаровчанин может, посетив электронную библиотеку, воспользоваться не только Интернетом, но и подключиться к электронным ресурсам Дальневосточной государственной научной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, электронным книгохранилищам вузов. Это предоставит жителям города огромные возможности – ведь, к примеру, в фондах Президентской библиотеки в открытом доступе находится более 51 тысячи документов, 65 коллекций книг и документов, посвящённых значимым историческим событиям России, и 97 тысяч документов и книг в электронном читальном зале.

Второй этап единой городской электронной системы «Библиотека» планируется реализовать в будущем году – результатом станет подключение к электронным ресурсам 19 филиалов сети муниципальных библиотек Хабаровска. Эта работа ведется в рамках формирования инфраструктуры электронного правительства, переводу в электронный вид услуг органов государственной власти и местного самоуправления. В настоящее время муниципальные библиотеки Хабаровска, фонд которых составляет около миллиона книг, ежегодно посещают более ста тысяч читателей. Внедрение электронной библиотеки повысить качество библиотечного обслуживания и расширить виды библиотечных услуг.

Проведенные опросы горожан показали, что электронная система способна привлечь в библиотеки города дополнительно 50 тысяч читателей. Ведь далеко не все фонды электронных библиотек доступны при выходе в Интернет с домашнего компьютера. Планируется, что дальнейшем библиотеки станут современными информационными и просветительскими городскими центрами.