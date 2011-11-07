Защита Аслана Черкесова обжаловала приговор за убийство Егора Свиридова

Защита Аслана Черкесова, осужденного на 20 лет колонии строгого режима за убийство футбольного болельщика «Спартака» Егора Свиридова, обжаловала приговор.

Напомним, в Москве во вторник, 25 октября, гособвинение попросило суд приговорить Аслана Черкесова, признанного виновным в умышленном убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, к лишению свободы на 23 года.

Мосгорсуд в пятницу, 28 октября, объявил приговор убийце футбольного болельщика Егора Свиридова Аслану Черкесову.

Основываясь на обвинительный вердикт присяжных, суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По словам судьи Андрея Расновского, в завязавшейся 6 декабря 2010 года на Кронштадском бульваре драке, Черкесов и его подельники "действовали цинично, вопреки принятым нормам поведения и противопоставляя себя окружающим". Они предварительно договорились и напали на группу спартаковских болельщиков, избили их, после чего Черкесов добивал в упор из травматического пистолета уже лежащих на земле Свиридова и Гаспаряна.