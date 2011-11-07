Депутат Cергей Белоконев назначен замглавы Росмолодежи

Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по делам молодежи Сергей Белоконев назначен заместителем главы Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации.

Приказ о назначении чиновника подписал министр спорта, туризма, молодежной политики Виталий Мутко.

По словам Белоконева, он будет заниматься в Росмолодежи «реализацией всех тех работ, которые три с половиной года реализовывал комитет Госдумы по делам молодежи», а также проектов агентства в регионах, передает РИА Новости.

Он отметил, что под руководством Якеменко Росмолодежи будет стремиться добраться до каждого муниципалитета. Напомним, Василий Якеменко — глава ведомства.

Белоконев напомнил о «Зворыкинском проекте», проекте, посвященном здоровому образу жизни «Беги за мной», «Все дома», - подготовке кадров для ЖКХ.