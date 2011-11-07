Две известные телеведущие Тина Канделаки и Ксения Собчак сообщили о закрытии программы «Нереальная политика». Тина Канделаки в своем блоге в Твиттере написала, что программа «Нереальная политика» на НТВ, где она была соведущей, больше не будет выходить в эфир. По словам Канделаки, она вышла из программы по собственному желанию.

«Хочу делать то, что считаю нужным и правильным. Сама», - написала известная телеведущая в понедельник в «Твиттере».

После последних съемок она сообщила соведущему программы Андрею Колесникову, что больше не будет вести программу.

Отвечая на вопрос «Все «Нереальной политики больше не будет?» Тина Канделаки написала «Нет. Не будет».

Ксения Собчак ранее сообщила в своем блоге «Твиттере», что выпуск этой программы с ее участием снят с эфира.

Андрей Колесников прокомментировал ситуацию Газете.ру : «Не будет программы, потому что сняли две программы подряд, и поэтому я посчитал, что лучше пусть этой программы вообще не будет. Просто потому что мы являемся производителем программы, такая возможность у меня была. Одна программа была, собственно, про историю Ксении Собчак с Василием Якеменко. А вторая была – наш разговор со студенткой журфака Верой Кичановой и президентом журфака Ясеном Николаевичем Засурским».