На Ставрополье всё краевое правительство оправлено в отставку за неумение пахать

В Ставропольском крае в понедельник губернатор отправил в отставку всё правительство региона, как не справившееся с задачами инвестиционного и социального характера в силу возраста некоторых членов и некомпетентности всех.

"Край должен быть не только лидером по привлечению инвестиций, но еще должен обеспечивать от этого высокую социальную отдачу. Надо, например, резко снизить уровень бедности. К сожалению, он ещё выше, чем в среднем по России. И для этого надо пахать и пахать", - заявил в понедельник губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский коллегам на традиционном еженедельном совещании, а потом на брифинге – для журналистов, сообщается на сайте СК.



Глава региона отметил, что ряд членов краевого правительства "достиг потолка компетентности", а кто-то "должен уйти в силу возраста". "Тонкой настройкой не обойтись. Нужны были кардинальные шаги", - пояснил Гаевский.

По его словам, в ближайшее время предстоит оптимизация структуры краевого правительства, которая станет более простой, компактной и эффективной.

"С 7 ноября все зампреды, министры, руководители комитетов исполнительной власти Ставрополья работают с приставкой и.о.", - сообщил глава Ставрополья журналистам, отрицая предвыборный характер принятых решений.

Он добавил, что перед краевым правительством ставится задача создать новые "умные отрасли", новые точки роста.

"К сожалению, в нынешнем составе правительства не все способны с этими задачами справиться", - резюмировал губернатор Ставропольского края.

Напомним, что 25 октября на Ставрополье побывали президент России и премьер, общались с партактивом "ЕР" и народом. Ранее, 1 сентября Дмитрий Медведев прилетал в регион, чтобы лично открыть кадетское училище в Ставрополе.