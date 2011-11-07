Генерал МВД Андрей Хорев, фигурант дела о взятке, не вернулся из-за границы

Генерал МВД Андрей Хорев, ставший фигурантом дела о получении взятки московским следователем Нелли Дмитриевой, в настоящее время находится за границей.

Адвокат Владимир Жеребенков, который представляет интересы еще одного фигуранта этого дела - бывшего оперативника МВД Максима Каганского, сообщил, что Хорев уехал за границу и не вернулся. Где конкретно находится Хорев, неизвестно.

«АН» сообщали, что по делу о вымогательстве взятки в размере 3 млн. долларов Нелли Дмитриевой был проведен обыск у Максима Каганского. Следователи, нашли у супруги Каганского документы на покупку элитной квартиры, рыночная стоимость которой составляет 2 млн. долларов, которую женщина якобы приобрела за 9,5 тысяч рублей.

В ходе обыска в квартире Каганского была найдена доверенность на право полного управления квартирой Андреем Хоревым. После обыска в самой квартире, следователи узнали, что элитная недвижимость уже переоформлена на отца бывшего первого заместителя начальника ДЭБ МВД России Хорева.



В правоохранительных органах подозревают, что квартиру семья генерала Хорева могла получить через посредников за услуги в закрытии дела в отношении руководителей строительной компании «Дон-строй».

Напомним, объявленный в международный розыск бывший милиционер фигурант нашумевшего уголовного дела о коррупции в ГСУ ГУВД Москвы Максим Каганский написал открытое письмо. Каганский обратился к президенту РФ Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Адвокат Каганского Владимир Жеребенков подтвердил подлинность обращения. По словам защитника бывшего милиционера, происходит рейдерский захват имущества его подзащитного. «Арестовано имущество жены Максима Каганского, парализована работа фирм, и в своем обращении Максим просит у президента защиты от рейдеров, которых крышуют коррупционеры в погонах,» — сказал Владимир Жеребенков.