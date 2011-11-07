Исторические кадры военного парада 7 ноября 1941 года в Самаре (ВИДЕО)

В Самаре прошел сегодня торжественный марш в честь 70-летия военного парада 7 ноябре 1941 года в Куйбышеве, так тогда назывался тыловой волжский город. Парад памяти: под звуки сводного военного оркестра Самарского гарнизона на площадь, чеканя шаг, выходят участники парада. Все в форме времен Великой Отечественной войны.

В парадных коробках сотни военнослужащих, студенты, представители военно-исторических и ветеранских объединений.

А ветераны, сегодня зрители, впоминают, как 7 ноябре 1941 года в Куйбышеве тоже состоялся военный парад. Он был более масштабный, чем московский - в годы Великой Отечественной в Куйбышеве фактически образовалась вторая столица. На трибунах в 41-м году было практически всё правительство СССР, представители дипмиссий, военные атташе, иностранные корреспонденты, которые также были эвакуированы из Москвы. На прохождение войск- 22 тысячи бойцов - тогда понадобилось 1,5 часа. Еще час шли трудящиеся - 180 тысяч человек.



74-летний Евгений Рожков помнит тот парад буквально до мелочей: "Мне врезалось в память техника, я первый раз такую технику видел, первый раз я видел членов Правительства и командующего парадом Ворошилова и Калинина. Особенное впечатлили самолеты".

Сегодня украшением парада стал легендарный штурмовик Ил-2, специально привезенный из Новосибирска. Во время войны эти самолеты выпускали в Куйбышеве. "Летающий танк", как его называли немцы, восстановили авиаторы-энтузиасты. Сейчас это единственный летающий штурмовик в мире.

Ветераны плакали, когда сегодня на площади показалась военная техника времен Второй мировой войны, раритетные ГАЗ, "Виллис", полуторки. Энтузиасты из клубов реконструкции собрали всё, что чудом сохранилось, и восстановили. Легендарные машины на ходу и в отличном состоянии.