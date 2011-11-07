Русская православная церковь продолжит курс РПЦ на выстраивание "симфонии" в церковно-государственных отношениях, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.



Представитель РПЦ также высоко отозвался о встрече президента России Дмитрия Медведева с православной общественностью. По словам Чаплина, на выставке-форуме произошло очень важное событие. "Произошла смысловая, серьезная, вдумчивая встреча главы государства с представителями разных слоев нашего церковного тела", - цитирует представителя церкви "Интерфакс". Всеволод Чаплин считает важным, что из уст главы государства в качестве характеристики церковно-государственных отношений прозвучало слово "симфония". "Мы не должны и не будем отказываться от этого понятия", - отметил Чаплин.



