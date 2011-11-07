Возобновлено расследование 4 уголовных дел против Тимошенко

В отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко возбуждено расследование четырех уголовных дел, которые касаются неуплаты налогов во второй половине 1990-х годов.



В то время Тимошенко руководила компанией "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Налоговая милиция Украины возобновила расследование по четырем уголовным делам, сообщил адвокат Тимошенко Сергей Власенко. По его словам, сотрудники налоговой милиции проинформировали Тимошенко о возобновлении расследования уголовных дел. Экс-премьеру вручили копии четырех постановлений, передает РИА Новости.