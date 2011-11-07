Силовикам в России запретили «кошмарить» бизнес до выборов

Силовикам, призванным бороться с экономическими, в том числе налоговыми, преступлениями, поступило указание с 21 ноября по 4 декабря текущего года снизить активность проверок бизнеса. Силовикам указано не проводить проверки в отношении представителей крупного бизнеса, способные вызвать резонанс. Только в крайних случаях разрешено осуществлять оперативно-разыскные мероприятия, связанные с посещением офисов организаций.

Источники в силовых структурах сообщили изданию РБК daily о режиме работы в предвыборный период.

Оперативник отдела экономической безопасности УВД одного из административных округов Москвы подтвердил, что им на планерке сообщили такую информаци. По его словам, в соседний округ также приходило указание не «кошмарить» пока бизнес.

Напомним, выборы в Госдуму в России состоятся 4 декабря.