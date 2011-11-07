В День октябрьской революции в Питере появились послания от Ленина

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 6 ноября на нескольких памятниках Владимиру Ленину появились плакаты с надписями "Не скучайте, завтра приду" и "Кажется, завтра начинается".



Надписи появились на семи монументах Ленину, пишет Neva24. В том числе - на тех, которые расположены на Московской площади и напротив Финляндского вокзала. Автор плакатов неизвестен. Ни одно движение не взяло на себя ответственность за акцию. Плакаты с памятников сняли. В настоящее время полицейские ищут тех, кто их повесил. Напомним, 7 ноября в СССР отмечался День Великой Октябрьской социалистической революции.