Мэр Москвы возложил венки к к Могиле Неизвестного солдата и памятнику Жукова
7 ноября 2011, 12:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Столичный мэр Сергей Собянин в понедельник возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршала Георгия Жукова у Исторического музея в Москве.
В церемонии возложения приняли участие председатель Мосгордумы Владимир Платонов, члены столичного правительства, префекты административных округов, депутаты Гордумы, ветераны, представители общественных организаций, а также участники молодежных патриотических объединений.
После церемонии возложения перед участниками прошла торжественным маршем рота Почетного караула, а военный оркестр сыграл "Вставай, страна огромная", передает ИТАР-ТАСС.