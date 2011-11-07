Мэр Москвы возложил венки к к Могиле Неизвестного солдата и памятнику Жукова

Столичный мэр Сергей Собянин в понедельник возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршала Георгия Жукова у Исторического музея в Москве.



В церемонии возложения приняли участие председатель Мосгордумы Владимир Платонов, члены столичного правительства, префекты административных округов, депутаты Гордумы, ветераны, представители общественных организаций, а также участники молодежных патриотических объединений.



После церемонии возложения перед участниками прошла торжественным маршем рота Почетного караула, а военный оркестр сыграл "Вставай, страна огромная", передает ИТАР-ТАСС.