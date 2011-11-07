Президент России подписал закон, направленный на модернизацию флота

Президент России Дмитрий Медведев подписал в понедельник федеральный закон, стимулирующий судовладельцев на модернизацию флота и создающий условия для привлечения судов под госфлаг РФ.



Кроме того, подписанный президентом закон создает условия для регистрации этих судов в Российском международном реестре судов, а также стимулирует российских судовладельцев к модернизации флота и размещению заказов на строительство новых судов на российских верфях.



В законе уточняется перечень судов, которые могут быть включены в Российский международный реестр судов. Совершенствуется механизм функционирования Российского международного реестра судов, регистрация в котором станет основанием для предоставления судовладельцам, эксплуатирующим суда, построенные российскими судостроительными организациями и зарегистрированные в Российском международном реестре судов, дополнительных льгот по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций, а также льгот при уплате страховых взносов.



Также, для поддержки российских судостроительных организаций, имеющих статус резидентов промышленно-производственных особых экономических зон, увеличиваются с 5 до 10 лет сроки действия освобождения от обложения налогом на имущество организаций и земельным налогом принадлежащих им имущества и земельных участков, сообщает пресс-служба Кремля.