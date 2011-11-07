В Интернете, в социальных сетях появились аккаунты, которые ведутся от лица скульптуры "Родина мать зовет!", установленной на Мамаевом кургане. 6 ноября скульптура высказала свое мнение по поводу лозунга "Россия для русских".



В конце октября страницы "Родины-матери" открылись в социальной сети Facebook, блог-платформе LiveJournal и сервисе микроблогов Twitter. Скульптура "Родина мать зовет!", установлена на Мамаевом кургане в Волгограде в память о героях Сталинградской битвы.



"Возвышаюсь я на Мамаевом Кургане и наблюдаю за всем, что происходит в нашей великой стране, - поприветствовала читателей "Родина-мать" в своем ЖЖ. - Мне так радостно, когда вижу, что всё у вас хорошо: над головою – мирное небо, люди ходят на работу, налаживают свой быт, встречаются, влюбляются, женятся...". 4 ноября "Родина-мать" поздравила россиян с Днем народного единства. К читателям скульптура обращается со словами "дети мои", а подписывается как "Ваша Родина-мать". Эксперты связывают появление в сети аккаунтов символа советского патриотизма с предвыборной кампанией "Единой России", пишет Лента.ру.