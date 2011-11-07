Россияне могут получить право законодательной инициативы

Политическая партия "Единая Россия" может внести в Государственную Думу законопроект, дающий гражданам право законодательной инициативы.



Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Роберт Шлегель. Парламент будет обязан рассмотреть инициативу граждан, если с ней выступит определенное количество, например, десять тысяч человек, рассказал Шлегель. По его словам, в общественном комитете сейчас думают над тем, как именно можно реализовать эту идею, передает газета "Известия".



