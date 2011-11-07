У генерала ДЭБ МВД нашли квартиру в Москве, купленную за 9500 рублей

Бывший замначальника ДЭБ МВД Андрей Хорев получил в подарок квартиру в центре Москвы за 9,5 тысяч рублей. В Министерстве разгорается новый коррупционный скандал. Доказательства нашли во время обысков по делу Максима Каганского.



Как пишет газета "Коммерсант", документы на квартиру были обнаружены во время обысков по делу бывшего капитана милиции Максима Каганского - экс-подчиненного Хорева. В настоящее время Каганский скрывается за границей. По версии следствия, Максим Каганский был участником скандального дела о получении взятки следователем по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой. Дмитриева также входила в следственную группу по расследованию дела умершего в СИЗО в 2009 году юриста Сергея Магнитского. В загородном доме Каганского следователи обнаружили договор купли-продажи от 19 ноября 2009 года на трехкомнатную квартиру общей площадью 106 кв. м в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной". Рыночная стоимость недвижимости составляет не менее 2 млн евро. По документам, квартира была приобретена супругой Каганского всего за 9,5 тысяч рублей. Через месяц Каганская выдала доверенность на распоряжение квартирой тогдашнему первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву.