Михаил Василенко - гендиректор аэропорта "Шереметьево", может лишиться своего поста до конца года, на его место Минтранс может назначить совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева.



Газета "Ведомости" сообщает в понедельник, что о грядущей отставке Михаила Василенко изданию сообщил источник, близкий к Минтрансу, чиновник из Минэкономразвития и источник, близкий к совету директоров "Аэрофлота".



Чиновник из Минэкономразвития отметил, что "есть понимание, что Василенко уходит из "Шереметьево", но новая кандидатура не обсуждалась". По словам близкого к "Шереметьево" источника газеты, вопрос об отставке Василенко обсуждается устно.



Человек, близкий к Минтрансу, пояснил, что на данный момент эффективность Василенко как менеджера снизилась.



Сотрудник одной из крупнейших авиакомпаний России полагает, что дело в перегруженности "Шереметьево" и недовольстве авиакомпаний. Возникшую проблему не решит даже строительство за 22 млрд рублей третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП), которое лоббирует нынешнее руководство "Шереметьево".



Олег Пантелеев из "Авиапорта" полагает, что назначение Ванцева может рассматриваться Минтрансом потому, что доля "Внуково-инвеста", подконтрольного Ванцеву (25% плюс 1 акция ОАО "Внуково" и 75% минус 1 акция ОАО "Международный аэропорт «Внуково"), после объединения с "Шереметьево" будет размыта. Если Ванцев возглавит объединенный аэропорт, то сможет обеспечить комфортные условия слияния.



В то же время, по данным, издания, представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова сказал, что документов об отставке Василенко нет и совещаний тоже не было. В Минтрансе комментировать сведения об отставке Василенко также не стали.