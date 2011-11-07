На заправках Владивостока наблюдается дефицит бензина. В связи с сообщениями об этом краевых СМИ

управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Приморью приступили к проверке этих сообщений.



Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь ФАС Кристина Мирзаева, она рассказала, что ряд СМИ распространил информацию о дефиците бензина марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 почти на всех автозаправках Владивостока. По сообщению изданий, некоторые заправочные станции были вынуждены из-за этого закрыться, другие – отпускать топливо не более 20 литров при одной покупке.



"В настоящее время управление ФАС приступило к проверке сообщений СМИ о дефиците бензина на заправках Владивостока. Будет выяснено, где в действительности нет топлива, и по какой причине", – цитирует Мирзаеву РИА Новости.



По словам пресс-секретаря ФАС, ведомством также будет проедена проверка информации СМИ, согласно которой бензин пропал в Приморье из-за задержек в железнодорожных поставках после ремонта на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровске.