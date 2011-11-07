Снят со своей должности главный архитектор ЦАО Москвы

Главный архитектор Центрального округа Москвы Евгений Любимов снят с должности. Такое решение принял заместитель мэра столицы, руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин.



В стройкомплексе столицы подтвердили: "Действительно, такое решение о снятии было принято заммэром Маратом Хуснуллиным и главный архитектор ЦАО Москвы отстранен от своей должности".



Решение о снятии господина Любимова связано с систематическим невыполнением поручений главы стройкомплекса, а также в связи с ненадлежащим уровнем содержания фасадов зданий в центре Москвы, передает РИА Новости.







