Снят со своей должности главный архитектор ЦАО Москвы
7 ноября 2011, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
Главный архитектор Центрального округа Москвы Евгений Любимов снят с должности. Такое решение принял заместитель мэра столицы, руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин.
В стройкомплексе столицы подтвердили: "Действительно, такое решение о снятии было принято заммэром Маратом Хуснуллиным и главный архитектор ЦАО Москвы отстранен от своей должности".
Решение о снятии господина Любимова связано с систематическим невыполнением поручений главы стройкомплекса, а также в связи с ненадлежащим уровнем содержания фасадов зданий в центре Москвы, передает РИА Новости.