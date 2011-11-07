В Москве центр перекроют сегодня с самого утра

ГИБДД сегодня с утра перекрывает часть центра Москвы в связи с торжественным маршем, посвященном 70-й годовщине исторического парада 7 ноября 1941 года, который состоится на Красной площади.

По данным столичной ГИБДД, с 08.00 до 12.00 часов будет ограничено движение транспорта по улицам Варварка, Ильинка, Москворецкой, по Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.



С 17.30 и до окончания мероприятий будет ограничено движения транспорта по улице Охотный ряд, Театральной площади и Самотечной улице на участке от Самотечной площади до Суворовской площади.



Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы призывает всех водителей с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать маршруты объезда, строго соблюдать предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Напомним, в Москве сегодня состоится торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года.