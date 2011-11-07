В Москве состоялся торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года

В Москве на Красной площади в понедельник состоялся торжественный марш в честь юбилея легендарного парада 7 ноября 1941 года. На торжественном марше присутствовали ветераны-участники обороны Москвы. (Видео).



По брусчатке Красной площади прошли более 6 тысяч участников, в том числе столичные школьники и кадеты. Историческую группу представила пехота: в зимней форме и с оружием образца того времени.

Перед началом торжественного марша перед его участниками и зрителями выступил мэр Москвы Сергей Собянин, он призвал молодежь окружить ветеранов поддержкой и заботой. В своем выступлении столичный градоначальник призвал склонить голову перед подвигом отцов и дедов, остановивших фашистских захватчиков у стен столицы, "их имена навсегда вписаны в историю Москвы". Сергей Собянин также обратился и в адрес ветеранов, фронтовиков, защищавших Москву, но проживающих в настоящее время в других регионах России, странах СНГ и Балтии, мэр от имени правительства города и всех москвичей еще раз выразил слова восхищения, признательности всем защитникам столицы, он сказал: "Вы - гордость и слава нашего города, пример для всех будущих поколений".

Затем на площади прозвучал гимн Москвы "Я по свету немало хаживал". Ветераны на трибунах развернули красные транспаранты: "Этих дней не смолкнет слава", "Мы отстояли Москву!", "Мы сражались за Родину", "Слава участникам Великой Отечественной войны!"



После выступления столичного градоначальника по Красной площади прошли легендарные танки Т-34, мотоциклы, бронетраспортеры и тягачи, которые везли орудия образца Второй мировой войны, а также системы залпового огня, называемые в народе "Катюшами".



Сегодня по главной площади Самары также пройдут армейские колонны. Не многие знают, что 7 ноября 1941 года военные парады состоялись в Воронеже и в Куйбышеве - нынешней Самаре. Куйбышев в те годы считался резервной столицей Советского Союза на случай оккупации Москвы. Тогда парад принимал маршал Ворошилов. А по утверждению историков, Турция и Япония, узнав о проведении парадов, отказались от решения вступать в войну против СССР.



Историк Николай Старостенков рассказал, что Гитлер узнал о проведении парада в Москве по радио и приказал поднять в воздух всю авиацию группы "Центр", ее задачей было разбомбить Красную площадь. Однако, как рассказал историк, "наши сработали прекрасно, было сбито 3 фашистских самолета и ни один вражеский самолет сюда не проник", передает Первый канал.



Значение этого события историки приравнивают к успеху важнейших операций Великой Отечественной. Немецкая армия стояла на подступах к Москве всего в 13 километрах, необходимо было показать, что боевой дух защитников не сломлен.

Парад 41-го года стал той точкой отсчета, с которой начался перелом в битве за Москву. После ожесточенных боев в начале декабря 41-го года советские войска перешли в контрнаступление, которое впоследствии и стало торжественным апофеозом в 1945 году советской армии в Берлине.