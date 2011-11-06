США перешли на зимнее время на неделю позже Европы

Временной разрыв между Россией и Соединенными Штатами увеличился еще на 1 час, поскольку в этом году мы впервые за последние 30 лет не перевели стрелки на час назад, а США 6 ноября перешли на зимнее время.

В Европе перешли на зимнее время ущё в ночь с 29 на 30 октября. Таким образом, российский биржевой рынок по-новому синхронизируется с европейским и американским.

После отмены перехода России на зимнее время актуальным стал вопрос о продления торгов на ММВБ. К моменту выхода статистики и новостей в США основная торговая сессия на российской бирже уже заканчивается.