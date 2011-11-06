В $1,6 млн обойдется ремонт резиденции принца Уильяма и его супруги

Примерно в 1 миллион фунтов стерлингов обойдется ремонт лондонского Кенсингтонского дворца, который был выбран в качестве столичной резиденции внуком британской королевы принцем Уильямом и его женой Кейт.

Елизавета II лично посодействовала тому, чтобы дать возможность Уильяму и Кейт занять покои, некогда принадлежавшие ее младшей сестре, принцессе Маргарет, пишет в вокресенье британская пресса, сообщает радио "Маяк".

"Апартаменты 1-А", включающие 20 комнат, собственный сад и раскинувшиеся на 4-х этажах Кенсингтонского дворца, в последний раз пережили крупный ремонт примерно в 1960 году, когда туда после женитьбы въехали принцесса Маргарет и лорд Сноудон. Они пока что оформлены в розовых и бирюзовых тонах, так нравившихся их прежней хозяйке.