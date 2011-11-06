Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

С праздником Курбан-Байрам поздравил глав духовных управлений мусульман России премьер-министр РФ Владимир Путин. Руководитель правительства отметил их вклад в воспитание молодежи.

"Мусульманская община России активно участвует в жизни нашей страны, вносит весомый вклад в совершенствование духовно-нравственного воспитания молодежи, развитие межконфессионального диалога. И, конечно, ее деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и гражданского согласия в обществе", - цитирует пресс-служба правительства Путина.

"Миллионы российских мусульман встречают этот праздник в своих общинах и семьях. Такое уважение к многовековым духовным традициям служит сближению людей, утверждению идеалов единства, добра и милосердия. Важно, что федеральные и региональные органы власти оказывают необходимое содействие в организации хаджа, в проведении праздничных мероприятий", - напоминает премьер.