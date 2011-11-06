Более 60 тысяч мусульман Санкт-Петербурга празднуют Курбан-байрам

Соборная мечеть Санкт-Петербурга принимала сегодня гостей с пяти утра, и уже в начале седьмого на многих станциях метро скопилось большое количество желающих попасть в мечеть.

Около 50 тысяч верующих буквально загородили собой территорию рядом со станцией метро "Горьковская". В этот раз праздник совпал с выходным днем, поэтому на службу пришло больше верующих, чем в прошлые годы. Движение транспорта в районе мечети закрыто, изменены маршруты общественного транспорта. Все прилегающие улицы с раннего утра были буквально устланы ковриками для молитвы. Они лежали возле подземных переходов, на тротуарах и даже трамвайных рельсах.

В этом году традиционного для главного мусульманского праздника обряда жертвоприношения в черте города обряд проводиться не будет. В течение трех дней он будет организован в окрестностях Петербурга.