Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил российских мусульман с Курбан-Байрамом

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил российских мусульман с национальным праздником Курбан-Байрам. "Этот древний праздник обращает верующих к духовным истокам ислама. Прививает уважительное отношение к общим для всех мировых религий высоким нравственным и гуманистическим идеалам - добру, милосердию и справедливости", - говорится в поздравлении президента.



Курбан-байрам, который 6 ноября отмечают верующие, - праздник жертвоприношения, один из главных в мусульманском календаре. Празднование проходит не только непосредственно в день Курбан-байрама, но и в течение последующих двух дней.

В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана или другой домашний скот. К празднику приурочено ежегодное паломничество в Мекку - хадж, который должен по возможности совершить хотя бы раз в жизни каждый мусульманин. В Курбан-Байрам мусульманские молитвы прозвучат в четырех мечетях Москвы. Также мусульмане соберутся в трёх парках – Битцевском, Южном Бутово и в Сокольниках. Жертвоприношения, характерные для Курбан-Байрама, будут совершаться на специальных подмосковных бойнях.