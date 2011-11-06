Курбан-байрам отмечают сегодня мусульмане во всем мире

Мусульмане по всему миру отмечают сегодня, 6 ноября, главный исламский праздник - Курбан-байрам или День жертвоприношения.

Курбан-байрам знаменует окончание хаджа, паломничества в святую Мекку, а также напоминает всем мусульманам о подвиге пророка Ибрагима. День жертвоприношения отображает самые высокие нравственные качества ислама – милосердие, доброту, сострадание, является показателем нашей приверженности к высоким общечеловеческим ценностям.

В эти благословенные дни в каждом доме возносятся молитвы благодарения Всевышнему, во всех мечетях мира звучат торжественные азаны, сообщает портал IslamNews. В Курбан-Байрам мусульманские молитвы прозвучат в четырех мечетях Москвы. Также мусульмане соберутся в трёх парках – Битцевском, Южном Бутово и в Сокольниках. Жертвоприношения, характерные для Курбан-Байрама, будут совершаться на специальных подмосковных бойнях. Ранее мусульман призвали не устраивать заклания животных в черте города, так как два года назад это вызвало протесты москвичей, не привыкших к таким зрелищам.

Центральные телеканалы будут вести прямую трансляцию торжеств из мечетей Уфы и Москвы.

Самым многолюдным местом празднования Курбан-Байрама, по традиции, станет Соборная мечеть на проспекте Мира. Напомним, в прошлом году там собралось около 50 тысяч мусульман.

"Этот великий праздник рождает в душах особенное чувство. И тот, кто оказывает помощь ближнему, и тот, кто эту помощь получает, испытывают радость, ибо милосердие умножает количество добра в мире", - отметил в своем поздравлении Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Это торжество несёт с собой светлую радость укрепления веры, обретения нового духовного опыта, внутренней гармонии. В эти благословенные дни в мечетях звучат торжественные азаны, все правоверные мусульмане возносят свои молитвы Всевышнему. Как гласит Священное Писание: милостыня – это путь преодоления трудностей. Оказывая помощь и благодеяние нуждающимся, каждый из нас поддерживает их, вселяет в души счастье, сеет в их сердца зёрна милосердия и сострадания", - поздравил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.