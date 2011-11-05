Задержанные в Москве студенты-поджигатели признались в поджогах 11 машин

Молодые люди - учащиеся столичного Полиграфического колледжа, задержанные в Москве по подозрению в поджоге автомобиля "Мерседес" на Воронежской улице, сознались в совершении 11 поджогов машин.

Представители главка полиции Москвы сообщили, что в настоящий момент их показания проверяются.

"АН" сообщали о задержании пяти студентов по подозрению в поджоге автомобилей на юге Москвы. Четыре молодых человека и девушка - учащиеся Полиграфического колледжа. Одна из задержанных оказалась участницей "Русского марша".