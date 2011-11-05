Доступ на «Аврору» для одиночных посетителей закрыт

Петербуржцы и гости города, решившие подняться сегодня на борт легендарного крейсера «Аврора», были вынуждены дожидаться организованной экскурсии. Доступ одиночным посетителям закрыт.

Теперь на борт исторического корабля можно попасть только в составе экскурсионной группы, индивидуальные посещения запрещены, - сообщило агентство БалтИнфо.

О нововведении желающим подняться на борт «Авроры» было неизвестно, из-за чего у трапа выстраивались сегодня длинные очереди. Предположительно, новшество связано с недавним происшествием, когда на «Авроре» был поднят пиратский флаг.

В составе экскурсионной группы по-прежнему можно осмотреть не только корабль, но и его музей, побывать в машинном отделении.