В Москве поймали поджигателей автомобилей

В Москве полиция в пятницу, 4 ноября, задержала подозреваемых в поджоге автомобиля Mercedes на Воронежской улице. В ГУ МВД по Москве сообщили, что задержанные - студенты. Они признались в поджоге 11 машин.

Задержание прошло после того, как в полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля Mercedes на Воронежской улице. Машина сгорела полностью, пострадали также два автомобиля, припаркованных по соседству. Прибывшие на место инцидента стражи порядка смогли разыскать очевидца поджога. Во время объезда окрестных улиц свидетель опознал одного из поджигателей. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. Он признался в содеянном, а затем были задержаны трое его сообщников.

По данным ГУ МВД по Москве, всего в группу входили пять человек: четверо юношей 1995 и 1993 года рождения и девушка 1990 года рождения - студенты Полиграфического колледжа. Ночью они подожгли "Мерседес" соседа одного из молодых людей, чтобы "наказать" владельца дорогой машины. Также выяснилось, что трое из задержанных придерживаются праворадикальных взглядов, а девушка 4 ноября участвовала в "Русском марше". В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе расследования у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, на которых, в частности, содержатся видеозаписи нескольких поджогов, сообщает Лента.ру. Их признательные показания о поджоге 11 автомобилей в настоящее время проверяются следствием.