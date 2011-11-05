На возвращении Греции к драхме надеются поживиться немецкие туроператоры

В Греции руководство федерации владельцев отелей заявило в субботу, что получило от крупнейшего мирового туроператора TUI Travel письмо, в котором германская фирма требует в случае выхода страны из валютного союза, перевести контракты в драхму.

Предполагается, что национальная валюта была бы подвержена девальвации в отличие от дорогого евро, которым сейчас расплачиваются туроператоры с отельерами.

Глава гостиничного объединения Яннис Рецос сообщил Афинскому агентству новостей, что потребует вмешательства в ситуацию местного министерства туризма с тем, чтобы обуздать некорректные, по его мнению, требования туроператора, сообщает РИА Новости.

Тем временем МИД Греции выпустил заявление, в котором назвал "неприемлемым передергиванием" комментарий корреспондента американского телеканала цнн , где указывалось, что министр иностранных дел Ставрос Ламбринидис якобы не отрицает, что Греция готова печатать драхмы.

Напоминим, премьер-министр Греции Йоргос Папандреу сказал в субботу, что попытается сформировать коалиционное правительство, чтобы обеспечить пребывание страны в европейском валютном союзе.

Лидеры еврозоны на уходящей неделе недвусмысленно дали понять, что выход Греции из зоны евро возможен, если страна не реализует предложенные кредиторами жесткие меры в обмен на многомиллиардную поддержку и списание долга.